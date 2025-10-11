Anuncian tormentas y descenso de temperatura para el domingo

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, a partir de las últimas horas de este sábado podrían darse algunas tormentas, que se intensificarán durante la madrugada del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que, ya a partir de la noche de este sábado, podrían darse algunas tormentas, las cuales se sentirán con más fuerza desde la madrugada y la mañana del domingo.

De esta manera, regirá también un alerta amarillo por tormentas fuertes en toda la zona sur del Chaco.

Además, según el organismo nacional, la temperatura bajará considerablemente, ya que de los 35º de este sábado, se espera una mínima de 20º y una máxima de 26º para mañana domingo.

Si bien las tormentas más fuertes se darían por la mañana, por la tarde se esperan tormentas aisladas y cielo parcialmente nublado para la noche.

Ya para el lunes mejorarán las condiciones del tiempo, con una temperatura que oscilará entre los 18º y los 28º.

