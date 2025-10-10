Un afortunado de Resistencia se llevó más de $ 58 millones en la Poceada

La jugada ganadora se realizó en la Agencia 513-02 de la ciudad de Resistencia.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este jueves 9 de octubre dejó un nuevo millonario en Resistencia. El premio total fue de $ 58.308.033.

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 09, 45, 56, 89 y 96.

Sorteo de la Poceada del jueves 9 de octubre.

El ganador de la ciudad de Resistencia realizó la jugada en la Agencia 513-02.

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo sábado 11 con un pozo base de 49 millones de pesos.

