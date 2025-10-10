Un afortunado de Resistencia se llevó más de $ 58 millones en la Poceada

10 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La jugada ganadora se realizó en la Agencia 513-02 de la ciudad de Resistencia.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este jueves 9 de octubre dejó un nuevo millonario en Resistencia. El premio total fue de $ 58.308.033.

 

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 09, 45, 56, 89 y 96.

 

 

Sorteo de la Poceada del jueves 9 de octubre.

El ganador de la ciudad de Resistencia realizó la jugada en la Agencia 513-02.

 

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo sábado 11 con un pozo base de 49 millones de pesos.

Comentarios

Te Puede Interesar

Se realizó una nueva bicicleteada por la paz en Sáenz Peña

[...]

ARCA: ¿Hasta cuánto se puede transferir entre cuentas propias?

[...]

Los municipios dispondrán de adelantos de coparticipación

[...]