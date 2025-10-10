Tres argentinos serán liberados tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Como parte del histórico acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, el grupo islamista se comprometió a liberar a los 48 rehenes que continúan en poder de la organización en la Franja de Gaza. De ese total, se estima que al menos 20 permanecen con vida. Entre ellos se encuentran tres ciudadanos de origen argentino: Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio.

El pacto —que representa la primera fase del llamado Plan de Paz impulsado por Estados Unidos— incluye además la devolución de los cuerpos de quienes fueron asesinados durante el cautiverio, entre ellos el argentino Lior Rudaeff, de 61 años, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del kibutz Nir Yitzhak y fue ejecutado el mismo 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás.

El atentado de esa jornada dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, entre ellas 21 argentinos. Con el acuerdo, 13 ya recuperaron la libertad, cinco fueron asesinados y tres siguen en poder del grupo terrorista.

Rehenes con vida

Entre ellos se encuentra Eitan Horn (38), secuestrado en el kibutz Nir Oz junto a su hermano Iair (46), quien fue liberado el 15 de febrero pasado. «Estamos contentísimos de que Iair esté de vuelta; eso no tiene precio. Pero, por otro lado, nos falta un pedazo», expresó su padre, Itzik Horn, al conocerse la noticia del acuerdo.

También serán liberados David (35) y Ariel Cunio (28), nacidos en Israel pero hijos de argentinos. David fue capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas, quienes recuperaron la libertad el 27 de noviembre de 2023. La pareja de Ariel, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año.

Su madre, Silvia Cunio, celebró el anuncio con cautela. «Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo he sido. Esperando para decirles: ‘bienvenidos de nuevo’», escribió en redes sociales.

Un paso hacia la paz

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que «Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz». Según explicó, «todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera».

El acuerdo, que se firmará oficialmente este jueves en Egipto, establece que Hamás deberá liberar a los 20 rehenes con vida en un plazo de 72 horas, mientras que el Ejército israelí iniciará su retirada progresiva del territorio palestino.

Comentarios