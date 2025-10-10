Tras el anuncio del Tesoro, el Gobierno afirma que el acuerdo comercial con EE.UU. «está listo»

Este entendimiento se negoció en forma paralela a la asistencia financiera que informó Scott Bessent.

El Gobierno nacional aseguró que las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial «ya están listas» y que el entendimiento incluirá una reducción de los aranceles al acero y al aluminio, uno de los puntos que había trabado los avances durante los últimos meses.

Fuentes oficiales indicaron que «los técnicos estadounidenses estaban muy negados a tocar los aranceles al acero, pero conseguimos incluirlo dentro del acuerdo». Desde la Casa Rosada esperan que el presidente Javier Milei anuncie la baja recíproca de aranceles durante su próxima visita a Washington, donde se reunirá con su par Donald Trump.

Destacan que el diálogo comercial corrió en paralelo a los contactos por una asistencia financiera, que ya fue confirmada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El funcionario anunció un swap por USD 20.000 millones y la compra de pesos argentinos por parte del Tesoro norteamericano.

Según fuentes diplomáticas, uno de los condicionamientos de Washington apunta a reducir la influencia de China en la Argentina, en especial en lo vinculado a las bases de tecnología espacial y los acuerdos de intercambio financiero. Además, los estadounidenses buscan mejorar su posición en sectores estratégicos como el litio, el uranio, el gas, el petróleo y la energía hidroeléctrica.

El canciller Gerardo Werthein se reunió la semana pasada con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para cerrar los últimos detalles del acuerdo. También participó de las negociaciones el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quien mantuvo encuentros técnicos en Washington desde abril.

«En este marco, se acordó que los equipos técnicos continúen trabajando de manera intensiva para culminar las negociaciones en la mayor brevedad posible», informó Cancillería. Sin embargo, el Gobierno advirtió que existirá una diferencia temporal entre la firma del convenio y su implementación efectiva: «No todo va a ser instantáneo porque lleva tiempo en operativizarse».

En paralelo, el Ejecutivo oficializó una rebaja arancelaria del 0% para las exportaciones de acero y aluminio hacia los países que apliquen derechos de importación iguales o superiores al 45% sobre el valor de los bienes, medida que hoy beneficia directamente al comercio con Estados Unidos.

«Esperamos muy buenas noticias sobre el acuerdo de comercio con los Estados Unidos. Venimos avanzando fuertemente», declaró Werthein en medios nacionales. En el marco del entendimiento, el Gobierno también se comprometió a reforzar el régimen de propiedad intelectual, una de las condiciones que Washington había planteado desde el inicio de las conversaciones.

