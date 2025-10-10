Tragedia en Corrientes: una mujer cayó de un sexto piso y murió

El hecho se registró este viernes a la siesta, en un edificio céntrico de la capital vecina. La Policía investiga las causas que rodean al deceso.

Este viernes a la siesta se produjo un accidente fatal en un edificio céntrico de Corrientes. Una mujer cayó desde el sexto piso de una estructura, en el barrio Camba Cuá, por calle San Martín al 300.

Las causas que desencadenaron esta nueva tragedia son materia de investigación, ya que testigos del hecho la vieron colgada en un balcón y gritando, pidiendo ayuda.

Detallaron que no llegaron a escuchar si la mujer, de 29 años, identificada como C.G, discutía con la supuesta pareja, solo observaron que ya estaba colgando del último piso y que un hombre le estaba agarrando las manos.

Además, detallaron que llegaron a oír a la víctima pedir ayuda antes de caer al vacío.

En el lugar trabaja la Policía y personal de la Fiscalía.

FUENTE:DATACHACO

