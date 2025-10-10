Salud confirmó que no se registraron casos de sarampión en Chaco

La doctora Antonieta Cayré recordó que el sarampión, «si bien es una enfermedad banal, también puede ser letal o dejar secuelas».

El Ministerio de Salud del Chaco confirmó que no se registran casos de sarampión en la provincia, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener altos los niveles de vacunación por la cercanía con países donde aumentaron los contagios, como Paraguay y Bolivia .

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó el trabajo preventivo que realiza la cartera sanitaria. «A pesar de contar con la vacuna en el calendario obligatorio, el incremento de casos en países vecinos nos obliga a tomar todas las medidas necesarias y los recaudos», señaló.

Por su parte, la doctora Antonieta Cayré recordó que el sarampión, «si bien es una enfermedad banal, también puede ser letal o dejar secuelas». Advirtió que se transmite por gotas de saliva y recomendó consultar al médico ante fiebre y erupción cutánea, además de usar barbijo para evitar contagios.

La directora de Epidemiología, doctora María Elisa Flores, explicó que la provincia cuenta con 21 centros centinela de notificación negativa, que informan diariamente al ministerio sobre posibles casos «para garantizar una intervención inmediata y sostener el estatus libre de la enfermedad».

RECOMENDACIONES

Ante el brote de sarampión en Paraguay, Bolivia y Brasil se recomienda evitar el viaje a:

Menores de un año.

Embarazadas (no vacunadas).

Inmunosuprimidos (no vacunados).

SÍNTOMAS Y QUÉ HACER

Un caso sospechoso es cualquier persona que presente fiebre y erupción en la piel. Ante estos síntomas, se debe concurrir de inmediato al servicio de salud más cercano con tapabocas o barbijo. Si alguien viajó en los últimos 21 días a Paraguay, Brasil o Bolivia debe informarle a su médico.

