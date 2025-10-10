Quitilipi: el Gobierno provincial avanza con las obras de las 32 viviendas sorteadas

En el marco del Plan Provincial de Viviendas, estas unidades serán entregadas en las próximas semanas y forman parte de una política habitacional orientada a brindar respuestas concretas a la demanda de la localidad.

Las obras de construcción de las viviendas sorteadas en Quitilipi, avanzan con gran dinamismo. Estas unidades fueron adjudicadas en el primer sorteo público organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), realizado el pasado 11 de septiembre en el Corsódromo municipal.

El sorteo, que contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, marcó un hecho histórico para la comunidad al incorporar un sistema de segmentación por categorías que contempló distintas realidades familiares: grupos con hijos, sin hijos, personas con discapacidad y postulantes con más de 20 años de antigüedad en el padrón.

«Cada vivienda que se construye es el resultado de una política que prioriza la igualdad de oportunidades. En Quitilipi, logramos que el acceso a la casa propia sea justo, ordenado y transparente», expresó Fernando Berecoechea, presidente del organismo.

El IPDUV garantizó la transparencia del proceso mediante la publicación del padrón definitivo de postulantes habilitados, disponible tanto en formato digital como físico.

El sostenido avance de las obras refleja el compromiso de seguir generando soluciones .

