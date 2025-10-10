Multitudinario adiós a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Este viernes continuará el velatorio del ídolo del Xeneize en el hall principal del estadio, pero con acceso restringido.

Miles de hinchas se acercaron este jueves por la noche y durante la madrugada del viernes a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas del fútbol argentino y símbolo de Boca Juniors.

El histórico entrenador, que condujo al Xeneize a la Copa Libertadores 2007, fue velado en el hall principal del estadio, ubicado en Brandsen 805, donde el público pudo rendirle homenaje hasta entrada la noche.

A partir de este viernes, el velatorio continuará de forma privada, reservado exclusivamente para familiares y allegados, según informó el club.

Pasadas las 22 del jueves, Boca Juniors publicó un comunicado oficial en sus redes sociales donde confirmó el cambio en la modalidad del velatorio.

«El Club Atlético Boca Juniors comunica que el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera será exclusivamente para sus seres más cercanos durante el día viernes», informó la institución.

En el mismo texto, el club agradeció a los miles de hinchas que se acercaron a despedir a Russo y decretó duelo institucional por 48 horas, con asueto administrativo. «El club permanecerá cerrado durante ese período», concluyó el mensaje.

Durante toda la jornada, los alrededores del estadio se llenaron de coronas de flores, banderas, camisetas, mensajes y fotos que recordaban los momentos más emblemáticos de la carrera del DT.

Los hinchas de Boca entonaron canciones en su honor y transformaron el velorio en una demostración de gratitud y respeto.

Entre los presentes se destacó la llegada de Juan Román Riquelme, actual presidente del club y figura clave en la relación con Russo, con quien compartió la conquista continental de 2007.

«Miguel fue un padre futbolístico para todos nosotros», expresó un simpatizante, visiblemente emocionado frente al ingreso de la Bombonera.

