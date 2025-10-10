Milei llega a Resistencia: el sábado estará en la Plaza Belgrano y se reunirá con el Gobernador

10 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Javier Milei visitará la provincia este sábado 11 de octubre, en un encuentro con la militancia, que será en la Plaza Belgrano en Resistencia, a partir de las 10 am, además mantendrá un encuentro con el Gobernador Leandro Zdero.

 

La llegada del mandatario nacional estará centrada en el contacto con la ciudadanía y el acompañamiento a los candidatos locales de la Libertad Avanza, de cara a las elecciones.

 

La visita incluye una reunión con el gobernador, Leandro Zdero, aunque algunos detalles aún no fueron informados por razones de seguridad.

 

Es que las recorridas del presidente, en las últimas semanas, estuvieron cargadas de incidentes y marchas que se realizaron en su contra, no solamente por las políticas que lleva adelante, sino también por los casos de corrupción que salpican su entorno.

Comentarios

Te Puede Interesar

Un cometa pasará por la Tierra y podrá verse en los próximos días

[...]

Tragedia en la Ruta 11: un joven de 23 años murió tras caer de su moto

[...]

La Caminera recuperó una moto adulterada, detuvo a dos hombres y detectó 33 alcoholemias

[...]