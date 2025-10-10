María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana fue distinguida por su lucha pacífica en defensa de la democracia y los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La Academia Noruega anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, dirigente opositora y excandidata presidencial de Venezuela, «por su compromiso con la libertad, los derechos fundamentales y la defensa de la democracia frente a la represión autoritaria».

El presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, describió a Machado como una mujer «valiente y comprometida» y destacó que «mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad».

«María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz —afirmó Frydnes—. Encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces».

La líder de Vente Venezuela fue una de las principales impulsoras del movimiento opositor al chavismo en las últimas dos décadas. En las elecciones de julio de 2024 fue inhabilitada para competir, pero continuó al frente de la campaña de Edmundo González, el candidato que la reemplazó.

Tras denunciar fraude y recibir amenazas, Machado pasó a la clandestinidad a comienzos de este año. Desde entonces, no ha sido vista en público. El Comité Nobel subrayó su «valentía civil extraordinaria» y su papel como «figura unificadora de una oposición antes fragmentada».

«Durante el último año, pese a las amenazas contra su vida, eligió permanecer en Venezuela, inspirando a millones de personas», señaló Frydnes.

El presidente del comité también recordó su labor como fundadora de Súmate, una organización creada hace más de 20 años para promover elecciones libres y justas. «Desde entonces —añadió— ha defendido la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular. Dijo una vez que su lucha era elegir entre votos o balas, y eligió los votos».

