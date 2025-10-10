Hombre de 60 años murió tras ser apuñalado en Resistencia: buscan al presunto autor

El ataque sucedió el 7 de octubre. Según declaró el hermano del acusado desconocen su ubicación desde el día del hecho y afirmó que el mismo se encontraría en situación de calle.

Un hombre de 60 años identificado como Federico Godoy falleció este viernes en el Hospital Perrando, tras permanecer internado en estado crítico desde el martes 7 de octubre, cuando fue herido con un arma blanca en el pecho durante un ataque ocurrido en el pasaje Carlos Hardy al 1900, en la ciudad de Resistencia.

El caso, que inicialmente fue caratulado como «supuestas lesiones con arma blanca», pasó a ser investigado como homicidio luego de que se confirmara la muerte de la víctima a las 6:00 de la mañana de este viernes, según informó la médica de la Unidad de Terapia Intensiva, Dra. Rocío Jurjebi.

EL ATAQUE Y LA INTERNACIÓN

De acuerdo con el parte policial, el hecho ocurrió cerca de las 10 de la mañana del martes 7 de octubre, cuando vecinos del lugar alertaron al servicio de emergencias 911 sobre un hombre gravemente herido.

Al llegar al sitio, los agentes de la Comisaría Quinta Metropolitana encontraron a Godoy con una herida punzante en el hemotórax izquierdo y solicitaron asistencia médica inmediata.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Perrando, donde el médico de guardia, Dr. Deffis, diagnosticó «neumotórax por herida de arma blanca punzocortante en región hemotórax izquierdo», y lo derivó al quirófano para una cirugía de urgencia.

Pese a la intervención, el paciente permaneció en estado crítico y su cuadro se agravó en las últimas horas, falleciendo por «insuficiencia respiratoria aguda y falla multiorgánica secundaria a lesión pulmonar por herida de arma blanca».

EL SOSPECHOSO Y LA INVESTIGACIÓN

Tras las primeras averiguaciones, el Servicio Externo de la Comisaría Quinta identificó como principal sospechoso a Pablo Daniel Leonard, de 37 años, domiciliado en el barrio 13 de Diciembre, sobre la misma calle donde ocurrió el ataque.

Los efectivos se dirigieron al domicilio y se entrevistaron con el hermano del acusado, quien afirmó que Leonard se retiró de la vivienda pocas horas después del hecho y no volvió a tener contacto con la familia.

El joven entregó una fotografía de su hermano para facilitar la búsqueda, y declaró que el presunto autor vive en situación de calle.

El caso está a cargo del fiscal Francisco Asís de Obaldía Eyseric, del Equipo Fiscal en Turno, quien dispuso recaratular la causa como «supuesto homicidio» y ordenó la intervención del Departamento de Investigaciones Complejas, especialmente de las divisiones Homicidios y Capturas, para localizar y detener al sospechoso.

La Policía del Chaco continúa con las tareas de rastreo y relevamiento en el barrio para individualizar y aprehender al principal sospechoso del crimen.

