For Ever visita a Atlanta en la inauguración del reducido

El Negro será visitante del Bohemio, el sábado a las 13. Falta la confirmación de la terna arbitral.

La organización de la Primera Nacional confirmó los horarios para los cruces de los play-offs en busca del segundo ascenso. Además, la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza ya tiene todos los detalles asegurados.

For Ever clasificó en el octavo puesto de la zona A, con 53 puntos, tras empatar 1 a 1 con Deportivo Morón en la fecha 34. Luego, tuvo lunes de descanso y volvió a los entrenamientos este mismo martes, en el Gigante. La última práctica será el jueves, en horario matutino. Esa misma noche partirá a Buenos Aires para el choque ante el Bohemio.

En cuanto a Atlanta, finalizó la fase regular en el segundo lugar de la zona A, con 55 puntos, y en su último partido perdió 3 a 0, de local, ante Deportivo Maipú, aunque ya tenía la clasificación en el bolsillo y sabía, de antemano, que la final la jugaría Deportivo Madryn.

Así se ordenaron los cruces

Sábado 11 de octubre

Atlanta (2° A) – Chaco For Ever (8° B), a las 13

Gimnasia y Tiro (4° A) – Temperley (5° B), a las 20:30

Domingo 12 de octubre

Gimnasia de Jujuy (5° B) – San Miguel (5° A), a las 15:10

Estudiantes de Caseros (3° B) – Deportivo Maipú (7° A), a las 17:10

Tristán Suáez (3° A) – Agropecuario (7° B), a las 19

Estudiantes de Río IV (2° B) – Patronato (8° A), a las 19

Deportivo Morón (4° B) – San Martín de Tucumán (6° A), a las 21:15.

La final del primer ascenso

Sábado 11 de octubre

Deportivo Madryn – Gimnasia y Esgrima de Mendoza, a las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Adrián del Barba

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez.

