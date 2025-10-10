Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora el 10 de octubre

El lema de este 2025 se basa en emergencias humanitarias y conflictos que existen en el mundo y traen graves consecuencias en el bienestar de las personas.

Por qué se conmemora hoy el Día Mundial de la Salud Mental

Este día surge en 1992, cuando Richard C. Hunter, en ese entonces subsecretario general de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), tomó la decisión de fijar una fecha concreta con el fin de concientizar a la humanidad acerca de la importancia del cuidado de la salud mental.

Este organismo centra a más de 150 naciones de todo el mundo, los cuales crean campañas, planes de colaboración y unificación de criterios que ayuden a llegar a este objetivo.

La fecha cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde establece que la salud mental se trata del “estado de completo bienestar físico, mental y social” y que no se trata solamente de “la ausencia de afecciones o enfermedades”.

De esta manera, se busca dar a conocer los efectos positivos de ciertas conductas al bienestar de las personas. La OMS sostiene que crear planes de acción para atender y asistir a las personas es una herramienta clave para la prevención del suicidio.

Cuál es el lema del Día de la Salud Mental 2025

La OMS siempre propone un lema para celebrar este día año tras año. En esta oportunidad, el tema es «Salud mental en emergencias humanitarias”, una campaña que alerta acerca de la necesidad de atender con urgencia a quienes se encuentran afectados por situaciones extremas que ponen en peligro su seguridad física y bienestar general.

Además, remarca las situaciones que necesitan acción de inmediato y la participación de los Estados miembros, como los desastres naturales, conflictos y emergencias de salud pública. Generar una red de contención con profesionales es importante para atender las necesidades psíquicas y emocionales de quienes enfrentan estas adversidades.