Cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El Xeneize retomará la competencia oficial enfrentando a Belgrano en la Bombonera, con un duelo cargado de emoción y homenajes.

Boca volverá a la acción oficial tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, su histórico entrenador que dejó una profunda huella en el club y falleció a los 69 años. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el primer partido tras la pérdida del DT se disputará el sábado 18 de octubre, a las 18:00, cuando reciba a Belgrano en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

El duelo anterior ante Barracas, correspondiente a la fecha 7, había sido reprogramado debido al duelo por la muerte de Russo. Durante estos días, los jugadores y el cuerpo técnico han estado en licencia y, según el club, retomarán los entrenamientos este sábado bajo las órdenes de Claudio Ubeda, ayudante de campo y mano derecha de Russo.

La vuelta a las prácticas marca un momento clave para que el plantel pueda honrar la memoria del entrenador mientras prepara los compromisos oficiales restantes del torneo.

Russo, quien llevó a Boca a ganar la Copa Libertadores en 2007 y dejó un legado imborrable en la institución, fue homenajeado con un velatorio multitudinario que reunió a familiares, amigos, exjugadores, dirigentes y cientos de hinchas que le dieron el último adiós. El impacto de su muerte se sintió en todo el mundo del fútbol argentino y su recuerdo seguirá presente en cada partido del Xeneize. El próximo enfrentamiento ante el Pirata no solo tendrá un valor competitivo, sino que también estará cargado de emoción por la reciente pérdida. El club de la Ribera se encuentra actualmente segundo en la tabla anual con 50 puntos, a solo tres unidades de Rosario Central, líder con un partido menos, y un punto por encima de River, al que recibirá en la Bombonera el 9 de noviembre. La posición en la tabla anual es clave, ya que otorga tres plazas para la edición 2026 de la Copa Libertadores, certamen que Boca no disputa desde hace dos años. La programación completa de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025 Viernes 17 de octubre 19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) Sábado 18 de octubre 15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A)

18.00 Boca – Belgrano (Zona A)

22.15 Talleres – River (Zona B) Domingo 19 de octubre 15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) Lunes 20 de octubre 19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) Martes 21 de octubre 19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) Miércoles 22 de octubre 19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) El regreso a la Bombonera representa un punto de inflexión para el club: retomar la competencia deportiva mientras honra a una de las figuras más emblemáticas de su historia, en un escenario que fue testigo de muchos de sus logros y memorables victorias. Este partido marcará así el inicio de un ciclo de transición, en el que el legado de Russo seguirá presente en cada decisión y cada gesto del equipo dentro y fuera del campo.

