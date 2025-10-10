Boca confirmó que Úbeda continuará hasta fin de año como DT

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, cuya partida conmovió y enlutó a todo el mundo del fútbol, Boca Juniors confirmó que su cuerpo técnico seguirá al frente del equipo hasta fin de año. El grupo, ahora encabezado por Claudio Úbeda, continuará con el trabajo iniciado por el histórico entrenador en su tercer ciclo en el club.

Aunque lo deportivo hoy pasa a un segundo plano ante la noticia que conmocionó al país, desde La Bombonera ratificaron la decisión de mantener la estructura liderada por Russo, quien había asumido en junio.

La determinación fue tomada por Juan Román Riquelme, presidente de Boca y uno de los más afectados por la pérdida, dado el fuerte vínculo personal que lo unía a Russo. La idea es que Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez y el resto del cuerpo técnico, conduzcan al plantel durante lo que resta de 2025.

Tal como ocurrió en los recientes partidos ante Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo no pudo estar presente por su delicado estado de salud, Úbeda será quien dirija al Xeneize en el campo con el mismo equipo de trabajo.

Riquelme confía en la capacidad del cuerpo técnico para sostener el proyecto en lo futbolístico y en lo emocional, con el objetivo de cerrar el año asegurando la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Por ahora, la dirigencia no evalúa otros cambios.

Horas después del fallecimiento de Russo, Úbeda le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: «Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias».

