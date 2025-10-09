Zdero inauguró la refacción del Jardín de Infantes Anexo a E.E.P. N°1017

Además, se entregaron elementos y mobiliarios a través de la Fundación Soy Chaco.

El gobernador Leandro Zdero inauguró, este miércoles, la ampliación y refacción del Jardín de Infantes Anexo a E.E.P. N°1017 de Miraflores. Además, se entregaron elementos y mobiliarios a través de la Fundación Soy Chaco .

La obra consistió en la remodelación de la sala y sanitarios, y construcción de galería. El gobernador anunció la próxima inauguración de la escuela secundaria (ubicada al lado del jardín) con la que forman un complejo educativo en construcción.

La obra de refacción del edificio se inició en 2022 y estuvo inconclusa hasta junio pasado, cuando fue reactivada. Durante ese tiempo, funcionó en diferentes edificios prestados y compartidos, lo que dificultó el dictado de clases y la matrícula.

En abril pasado, las docentes de la institución entregaron al gobernador una carta donde pedían que se concrete la obra. «Era un pedido de la comunidad pero también una necesidad para que los chicos puedan tener una buena enseñanza, en este trayecto de formación que es el pilar para el crecimiento de una persona», señaló el gobernador. «El principal objetivo es que los niños tengan un mejor porvenir y eso lo da la educación, lo importante que les va a dar la escuela pública es ser buenos ciudadanos, que es lo que los va a sacar adelante», añadió.

Por otro lado, el gobernador recordó que se trabaja en varias obras para el mantenimiento de los edificios. En total, se intervinieron cerca de 400 edificios y se inauguraron obras educativas como la escuela número 28 especial en Hermoso Campo y el Bachillerato N° 9 de Villa Ángela. Además, se trabaja en la instalación de 400 antenas Starlink a escuelas rurales y urbanas para mejorar la conectividad.

La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerruti, expresó: «Estamos retomando las obras paralizadas hace mucho tiempo, trabajamos con los fondos provinciales y administrando los recursos para volcarlos a la educación».

