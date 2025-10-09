Villa Facundo: detuvieron a un hombre y hallaron medio kilo de cocaína y $4 millones

Por la causa que investiga venta de droga, quedó detenido un hombre de 43 años.

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en el barrio Villa Facundo de Resistencia, que culminaron con el secuestro de casi medio kilo de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y la detención de un hombre de 43 años.

Los operativos se realizaron este miércoles 8 de octubre entre las 18:30 y las 21:15, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Antidrogas N°1, a cargo de la doctora Ana Mariángeles Benítez, y bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N°5, encabezado por la jueza María Belén Chapresto.

En el primer domicilio, ubicado en República Dominicana N°40, los agentes hallaron 15,3 gramos de marihuana, 0,3 gramos de cocaína, seis recortes de polietileno, y una suma total de $ 4.563.300 en efectivo.

En el segundo domicilio, situado a pocos metros, en República Dominicana N°70, se secuestraron 472,4 gramos de cocaína —una parte en piedra y otra disgregada—, además de 13 gramos de marihuana, una balanza de precisión, una tijera, un teléfono celular Samsung color gris y $ 46.900 en efectivo.

Como resultado de los procedimientos, fue aprehendido M.R.A, de 43 años, identificado como el presunto responsable de la venta de drogas en uno de los inmuebles y de la recaudación del dinero proveniente del narcomenudeo en el otro.

Las actuaciones fueron ordenadas mediante los Decretos Fundados N°120 y N°121, emitidos por el Juzgado de Garantías, y se desarrollaron en presencia de los ayudantes fiscales Facundo Rivera y Agustina Colussi.

