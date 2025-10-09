Secuestran un camión paraguayo con cigarrillos valuados en casi $ 1000 millones

El camionero fue detenido en Colonia Benítez cuando se dirigía a Buenos Aires con la carga contrabandeada.

Un camión de cargas paraguayo fue interceptado en Colonia Benítez trasladando 602.500 atados de cigarrillos de contrabando con destino a la provincia de Buenos Aires.

Gendarmería detuvo al camionero para hacer el respectivo control de documentación y advirtieron que el Manifiesto Internacional de Declaración de Tránsito Aduanero había sido adulterado ya que el conductor había declarado transportar «botas quirúrgicas desechables».

La requisa fue realizada sobre el kilómetro 1,20 en la Ruta Nacional N° 11 con la correspondiente autorización judicial y con testigos presentes. Luego se procedió a la apertura de los precintos confirmando el contrabando.

El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la carga (con valor equivalente a $ 971.000.000), el camión y su acoplado, un teléfono celular, documentación de interés y la detención del conductor.

