Sáenz Peña conmemoró el Día del Estudiante Solidario con una jornada sobre educación vial

En una actividad organizada de manera conjunta entre la subsecretaría de Seguridad Vial del municipio y la Policía Caminera, alumnos de distintas instituciones educativas de la ciudad participaron de una jornada educativa en el Complejo Ecológico Municipal.

Alumnos de las escuelas N.º 375, UEGP Nº 193 «San Roque», EES Nº 117 «República Argentina» y la UEGP Nº 54 «Nuestra Señora de la Misericordia», participaron de la actividad que incluyó charlas de educación vial, función de títeres y experiencia interactiva, con el simulador de vuelco, a cargo de la Policía Caminera Sáenz Peña para alumnos de las escuelas secundarias.

En la oportunidad, se contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini; el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Rafael Acuña; autoridades de Policía Caminera y docentes que acompañaron a los alumnos.

La jornada se dio en el marco del Día del Estudiante solidario que, desde el año 2007, el Ministerio de Educación de la Nación incorporó al calendario académico, en conmemoración a los estudiantes y la docente que perdieron la vida en un siniestro vial, cuando regresaban de una actividad solidaria en la Escuela N» 375 de El Paraisal, provincia del Chaco.

A nivel provincial, la Ley Nº 7.479/14 instituyó el mismo día como «Dia Provincial del Estudiante Solidario», con el objetivo de promover el compromiso social de los estudiantes en sus comunidades.

Por tal motivo, desde la Dirección de Educación Vial del municipio se trabaja de manera interinstitucional desde el año 2014, realizando actividades de concientización junto a escuelas de nivel primario y secundario, sumando además la participación de instituciones.

La jornada tuvo como objetivo crear un espacio de reflexión y aprendizaje sobre responsabilidad ciudadana y seguridad vial, manteniendo siempre un enfoque acorde a la edad de los estudiantes e incentivando la participación activa de los mismos.

