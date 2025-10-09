Robo y persecución en Resistencia: robaron un auto, huyeron y volcaron al ser perseguidos

Un importante operativo policial se desplegó en la madrugada de este jueves en Resistencia, luego de que una mujer denunciara el robo de su automóvil Toyota Yaris blanco, que había dejado estacionado frente a su vivienda en calle Arturo Frondizi al 1100.

Horas después, el vehículo fue localizado tras una persecución y terminó volcado en pasaje Chaco y Salvador, donde uno de los presuntos autores fue detenido.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Tercera Metropolitana, la víctima, M.E.C.C de 47 años, advirtió la sustracción de su vehículo alrededor de las 5 de la mañana.

El rodado, un Toyota Yaris blanco, asegurado por San Cristóbal Seguros, había quedado estacionado la noche anterior, alrededor de las 21, con todas las medidas de seguridad.

Su esposo, A.B de 48, lo había visto estacionado antes de salir del domicilio y, al regresar cerca de las 2, no verificó si el vehículo continuaba allí. Al amanecer, la pareja constató el robo y dio aviso inmediato a la policía.

Tras la denuncia, intervino el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana (D.I.C.), que implementó un operativo cerrojo para ubicar el vehículo sustraído.

Minutos después, personal de la División Sustracción Vehicular detectó el auto en circulación, iniciándose una persecución que culminó en pasaje Chaco y Salvador, donde el Toyota Yaris colisionó con otro automóvil y volcó.

En el lugar fue aprehendido un joven de 23 años identificado como A.C, mientras que otros dos sospechosos lograron darse a la fuga y son intensamente buscados por la policía.

En el área del accidente se realizó un amplio rastrillaje para localizar a los prófugos, mientras que el detenido fue trasladado a sede policial.

El vehículo sustraído será sometido a peritajes, y las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona del robo y del recorrido para determinar la participación del resto de los involucrados.

La causa fue caratulada como «Supuesta causa por hurto de automotor», y la investigación continúa bajo intervención de la Comisaría Tercera Metropolitana.

