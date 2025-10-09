Quitilipi: varias detenciones durante la noche tras operativos de seguridad

Este miércoles, en el marco del Operativo Lince, efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) de Quitilipi, realizaron varios procedimientos entre la tarde y la madrugada del martes y miércoles, logrando demoras, secuestros y la detección de un ciudadano con pedido de captura vigente.

El primer operativo tuvo lugar a las 19:45 del miercoles, en calle Magallanes y Curupaití del barrio Quinta 49, donde fue demorado un hombre de 30 años, a quien se le secuestró un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros de largo, siendo trasladado a la Comisaría de Quitilipi por infracción al Código de Faltas.

Posteriormente, a las 23:20, en calle Corrientes y pasaje público del barrio Aipo, se demoró a tres hombres de 30, 24 y 19 años, que se encontraron promoviendo desorden en la vía pública en estado de ebriedad.

Al verificar sus datos en el sistema SI.GE.BI., se constató que el sujeto de 24 años, presentaba un pedido de aprehensión y detención vigente, relacionado con una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género, tramitada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 4.

Finalmente, a las 00:20 del jueves, en calle Chubut entre San Luis y José Alonso, los motorizados demoraron a un adolescente de 16 años, quien fue descubierto con ocho productos alimenticios y de limpieza, entre ellos yerba, azúcar, queso rallado, sal, detergente y blanqueador de dudosa procedencia.

En todos los casos, los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de la Guardia de Prevención de la Comisaría de Quitilipi, para las actuaciones judiciales correspondientes.

