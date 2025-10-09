Milei celebró el acuerdo entre Israel y Hamas y felicitó a Trump

El presidente Javier Milei felicitó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que se alcanzara un acuerdo de intercambio de rehenes por prisioneros entre Israel y Hamas. Además, apoyará la candidatura del líder republciano al Premio Nobel de la Paz .

A través de su cuenta de X, Milei señaló: «Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio».

«Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», cerró.

