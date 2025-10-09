Liberaron una yaguareté silvestre en El Impenetrable

El regreso del yaguareté al Chaco Argentino sigue progresando con la liberación de una quinta hembra en el Parque Nacional El Impenetrable. Se trata de Acaí, una hembra silvestre nacida en Iberá.

El hito trae esperanzas para la escasa población de yaguaretés del Impenetrable que, compuesta sólo por machos dispersantes, estaba destinada a la extinción.

Esta liberación se concretó apenas unos días después del anuncio de la iniciativa Ríos del Yaguareté (Jaguar Rivers Initiative), que busca salvar el yaguareté y restaurar ecosistemas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, marcando un nuevo capítulo en la recuperación de esta especie emblemática.

fuente:primeralinea

