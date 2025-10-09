El velorio de Miguel Russo en La Bombonera: hinchas y el fútbol le dan el último adiós

El mundo del fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados del país. A los 69 años, el técnico que llevó a Boca Juniors a conquistar su sexta Copa Libertadores falleció acompañado por su familia, y será despedido, como él deseaba, en La Bombonera, su casa futbolística hasta el final.

Boca Juniors anunció que el velatorio se realizará este jueves, de 10 a 22 horas, en el hall principal del estadio, ubicado en Brandsen 805, y continuará el viernes de 10 a 12 horas. Según informó el club, los hinchas y el público en general podrán acercarse para darle el último adiós al entrenador.

«Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar», precisó la institución xeneize en un comunicado que concluye: «Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor».

El fallecimiento de Russo fue confirmado por Boca en la noche del martes mediante un mensaje que conmovió a los hinchas: «El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. ¡Hasta siempre, querido Miguel!».

La noticia llegó rápidamente a la Selección Argentina, que se encontraba entrenando en Miami antes del amistoso frente a Venezuela. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, comunicó el fallecimiento al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, quien interrumpió la práctica para informar al plantel. Los jugadores formaron un círculo y realizaron un minuto de silencio en homenaje a Russo, gesto que emocionó al entorno xeneize.

