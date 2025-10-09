¿El próximo viernes 10 de octubre es feriado nacional o día no laborable?

El viernes 10 de octubre figura en el calendario oficial con una modificación especial por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y genera dudas sobre si se trata de un feriado nacional o un día no laborable.

El tradicional feriado del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no se celebrará el domingo, sino que fue trasladado oficialmente al viernes 10 de octubre de 2025.

La medida fue establecida por la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, y responde a una iniciativa del Ministerio del Interior para conformar un fin de semana largo de tres días, del 10 al 12 de octubre, con el fin de impulsar el turismo interno y fortalecer las economías regionales.

La disposición forma parte del calendario nacional de feriados trasladables y busca dinamizar sectores clave como el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio, que suelen registrar un aumento de actividad durante los fines de semana extendidos.

FERIADO O DÍA NO LABORABLE: CUÁL ES LA DIFERENCIA

En Argentina, los feriados nacionales implican un descanso obligatorio. En esos casos, quienes trabajan deben percibir pago doble, conforme lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (20.744).

Por el contrario, los días no laborables quedan a criterio del empleador: las empresas pueden otorgar descanso o mantener su actividad habitual, y si se trabaja, no corresponde el pago doble.

De esta manera, con el traslado al viernes 10 de octubre, el domingo 12 deja de ser feriado, pasando a ser un día común, mientras que el descanso obligatorio se aplica al viernes previo.

POR QUÉ SE DECIDIÓ EL CAMBIO

El traslado del feriado se apoya en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y fines de semana largos. Dicha norma diferencia entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre o el 1 de enero) y trasladables, que pueden correrse para optimizar los períodos de descanso y fomentar la actividad turística.

Hasta hace poco, la legislación no preveía qué ocurría cuando un feriado coincidía con un sábado o domingo. Esa situación fue resuelta con el Decreto 614/2025, que habilita al Poder Ejecutivo a decidir si el feriado se pasa al lunes siguiente o al viernes anterior. En este caso, se optó por adelantarlo al viernes 10 para favorecer el movimiento turístico.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que la decisión se enmarca en una política de Estado orientada al desarrollo del turismo interno, especialmente en localidades que dependen del flujo de visitantes fuera de temporada. Los fines de semana largos, remarcaron, benefician tanto a los destinos turísticos consolidados como a los pueblos del interior, donde el turismo cultural y gastronómico constituye una fuente clave de empleo e ingresos.

Según el Observatorio Argentino de Turismo (OAT), cada fin de semana largo genera más de 1,5 millones de viajes dentro del país, con un impacto económico superior a los 70 mil millones de pesos.

UN FERIADO CON HISTORIA Y NUEVO SENTIDO

Hasta 2010, esta fecha era conocida como el Día de la Raza, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América. Con el paso del tiempo, el Gobierno nacional resolvió renombrarlo como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural», para revalorizar la pluralidad étnica y cultural de los pueblos originarios y de todas las comunidades que conforman la identidad argentina.

Hoy, la conmemoración busca promover una reflexión sobre el encuentro de culturas y fortalecer el respeto mutuo entre las distintas tradiciones que conviven en el país. Así, el feriado del viernes 10 de octubre de 2025 no solo ofrecerá un descanso extendido, sino también una oportunidad para recordar la importancia de la diversidad como pilar esencial de la sociedad argentina.

