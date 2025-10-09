El Gobierno provincial presentó la ley para limitar el uso de celulares en las escuelas

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto al secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, presentaron en la mañana de este jueves un proyecto de ley que propone la implementación de una Campaña de Concientización sobre el uso de dispositivos electrónicos —celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos— en niños, niñas y adolescentes, dirigida a toda la comunidad educativa y a la población en general.

Ambos funcionarios brindaron una conferencia de prensa y se refirieron a la iniciativa, que ya había sido anticipada en varias oportunidades por Naidenoff. Por su parte, Gutiérrez indicó que se trata de «limitar, no prohibir, el uso en determinados niveles escolares» de los dispositivos. Asimismo, estiman que el proyecto pueda aprobarse a la brevedad e implementarse en el ciclo lectivo 2026.

En el documento que describe la propuesta, se detalla que: «La exposición temprana y no regulada a las pantallas de los teléfonos celulares se ha asociado con posibles efectos negativos en áreas del desarrollo cerebral. El uso excesivo puede fragmentar la atención, dificultar la concentración profunda necesaria para el aprendizaje, interferir con el desarrollo del lenguaje al reducir la interacción social directa y limitar las oportunidades para el juego exploratorio y la actividad física, cruciales para la maduración cerebral».

Por su parte, Naidenoff se refirió a la situación de las escuelas chaqueñas respecto al uso de celulares y dijo: «Hoy está liberado y me parece bien». Además, remarcó que «hay que volver a hablar y comprendernos, y no que todo sea una herramienta tecnológica».

Por último, aseguró que «va a haber una campaña de concientización muy fuerte el año que viene en las escuelas», en relación al uso de la tecnología en las instituciones educativas.

fuente:diariochaco

Comentarios