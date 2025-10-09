El Gobierno frenó la ley que limita los DNU y gana tiempo en el Congreso hasta diciembre

El proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, aunque no logró convertirse en ley debido a que no alcanzó la mayoría absoluta en la votación en particular del artículo 3. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, deberá volver ahora a la Cámara Alta.

Durante la sesión, la oposición obtuvo 140 votos a favor en general, pero en la votación puntual del artículo clave le faltaron dos votos para llegar a los 129 necesarios. Esto impidió que el proyecto quedara firme, generando un inesperado alivio en el oficialismo. «Es un alivio: el Gobierno ganó un mes de tiempo», señalaron fuentes cercanas a la Casa Rosada, donde se siguió de cerca la sesión desde las primeras horas.

En el Gobierno, la posibilidad de un veto presidencial ya estaba sobre la mesa ante la expectativa de una aprobación inevitable. Sin embargo, La Libertad Avanza logró, a último momento, modificar la postura de algunos legisladores y evitar que la ley avanzara de manera definitiva.

Mientras en el Congreso se debatía con tensión, el oficialismo desplegó una intensa operación política para convencer a varios mandatarios provinciales de intervenir en favor del Ejecutivo. Entre ellos, Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes fueron claves para frenar la sanción.

El asesor presidencial Santiago Caputo encabezó las gestiones, en coordinación con otros funcionarios del entorno de Javier Milei, buscando preservar uno de los instrumentos más importantes para el Gobierno en un Congreso adverso. «No va a ser un problema conseguir el tercio necesario para blindar en un futuro el veto», expresaron desde Balcarce 50 tras el resultado.

En la previa, la Casa Rosada había logrado que los diputados vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) no dieran quórum, aunque eso no bastó para frenar el tratamiento del proyecto.

El desenlace parlamentario se produce en plena recta final de la campaña electoral de octubre, y en un contexto en el que el Gobierno busca recomponer relaciones con los gobernadores para asegurar gobernabilidad. Desde el oficialismo interpretaron este freno como una victoria táctica: «Ganamos tiempo y evitamos un golpe institucional», señalaron fuentes del entorno presidencial.

A cambio de su apoyo, los mandatarios provinciales esperan que el Ejecutivo avance con la modificación del impuesto a los combustibles líquidos, uno de los temas que más tensión genera entre las provincias y la Nación.

