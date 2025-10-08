Secuestraron en Santa Fe la camioneta robada durante un violento asalto en General Pinedo

El asalto sucedió hace dos días en el campo «Los Molinos» de General Pinedo. Además del vehículo tambien se habían llevado 29 millones de pesos.

La División Investigaciones de Charata informó que este martes por la noche se logró secuestrar en la provincia de Santa Fe una camioneta Toyota Conquest blanca, sustraída días atrás durante un violento robo con armas de fuego y privación ilegítima de la libertad ocurrido en un establecimiento rural de General Pinedo, conocido como Los Molinos, ubicado en la Colonia Welber.

El hecho, que se investiga desde el 7 de octubre, fue protagonizado por un grupo armado que ingresó al predio situado en la Picada 5 y 7, donde redujo al personal y se apoderó del vehículo , de 29 millones de pesos y de varios elementos de valor. Desde entonces, se había emitido un pedido de secuestro nacional con colaboración de las provincias limítrofes, ante la sospecha de que los autores podrían haber huido hacia el sur.

El operativo se concretó cerca de las 21:20 horas en la localidad santafesina de Ataliva, donde efectivos de la Subcomisaría local, a cargo del inspector Bulacio, interceptaron la camioneta denunciada como robada. En el interior del rodado se encontraron una llave de Ford Ranger y dos manojos de llaves de domicilios, elementos también denunciados como sustraídos en el robo de General Pinedo.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal del Distrito 5°, doctor Soria, quien ordenó el secuestro del vehículo y la actuación de personal de Criminalística.

