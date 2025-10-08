Sáenz Peña: La Policía detuvo a un joven con pedido de captura por causas de estupefacientes

En horas de la madrugada, personal de la División Patrulla Preventiva del Departamento 911, en el marco del Operativo Lince, logró la detención de un joven que tenía una orden de aprehensión vigente por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

El procedimiento se concretó en el barrio Evita, donde los efectivos identificaron a un individuo que reaccionó promoviendo desorden. Al verificar sus datos en el sistema MI.MINSEG., se estableció que se trataba de “Coco” Moya, de 22 años, domiciliado en el barrio Néstor Kirchner, quien registraba una orden de aprehensión librada por la Cámara en lo Criminal.

Por disposición del Fiscal de Turno, el detenido fue trasladado conforme al protocolo vigente y quedó alojado en la Comisaría Segunda de la ciudad.

Desde la fuerza destacaron que el operativo es resultado del trabajo preventivo y el compromiso del personal policial en el marco del Operativo Lince, destinado a reforzar la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

