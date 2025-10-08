SÁENZ PEÑA: Carlos Verza, “el Yaguareté Chaqueño”, ya está listo para el Rally de Marruecos

El piloto Carlos Verza, oriundo de Sáenz Peña, ya se encuentra en Marruecos preparado para la 26ª edición del Rally de Marruecos, que comenzará el 10 de octubre. Junto a Pablo Copetti, otro dakariano y ex-corredor de quads, participará en la categoría Challenger con un prototipo, representando al Chaco en esta exigente competencia.

El rally, quinta y última fecha del Campeonato Mundial W2RC del Rally Raid, reunirá a más de 300 pilotos de 35 nacionalidades, quienes enfrentarán 2.277 km de recorrido, de los cuales 1.469 km son cronometrados, con etapas de casi 800 km, siguiendo un formato similar al Dakar. El trayecto atravesará la cordillera del Atlas y la parte oriental de la meseta de Rekkam, con dunas y terrenos variados que pondrán a prueba la destreza de los competidores.

Verza destacó que su participación junto a Copetti servirá como preparación para el Dakar 2026, tomando esta competencia como una prueba estratégica para afinar detalles antes de la próxima edición del rally más famoso del mundo.

Por su parte, David Castera, director de carrera, señaló en conferencia de prensa:

«Un año más, he querido mantener mi firma con un recorrido exigente y una navegación variada. La idea es combinar en un solo día todos los terrenos que ofrece el rally raid, para evitar la monotonía y brindar el máximo desafío y placer de conducción. Fez-Erfoud es un recorrido conocido, pero hemos incorporado variaciones para que tanto los habituales como los recién llegados queden plenamente satisfechos.»

Verza y Copetti representarán al Chaco en esta prueba internacional, buscando experiencia y preparación en su camino hacia el Dakar 2026.

