Pensó que lo dejó en el Jardín pero el niño deambulaba por la calle

Una farmacéutica se encontró con el niño perdido, de 3 años, en la calle. Ante ello, llamó a la Policía y lograron restituirlo a su familia.

Este miércoles por la mañana, una farmacéutica caminaba por avenida 25 de Mayo al 800, aproximadamente, de Resistencia, cuando se encontró con un niño de tres años que deambulaba solo por las calles.

La ciudadana llamó a la Policía y agentes de la división Caminantes se encargaron de rastrear a los familiares.

Cerca de las 9, la madre del niño, una mujer de 36 años llegó ante los agentes buscando a su hijo. La misma aseguró a las autoridades que no se dio cuenta que no estaba su hijo, porque pensó que lo había dejado en el jardín de infantes.

Finalmente, el niño y su madre volvieron a casa.

FUENTE:DATACHACO

