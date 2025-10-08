Mundial Sub 20: Argentina goleó a Nigeria por 4-0 y pasó a cuartos de final

Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti anotaron los goles. El equipo de Diego Placente será rival de México.

La Selección argentina goleó con contudencia a Nigeria por 4 a 0, por los octavos de final del Mundial sub 20 de Chile, y se clasificó a los cuartos del torneo por primera vez desde 2011.

Los goles para el equipo de Diego Placente fueron convertidos por Alejo Sarco, Maher Carrizo, en dos ocasiones, y Mateo Silvetti.

De esta manera, la Albiceleste, que logró derrotar al mismo rival que la eliminó en la edición de 2023, avanza a paso firme en el certamen, con cuatro triunfos en cuatro partidos, y con 12 goles a favor y sólo dos en contra.

Ahora, la Argentina se medirá con México por los cuartos de final, este sábado, desde las 20. El Tri viene de eliminar al anfitrión, Chile, con una goleada por 4-1.

Comentarios