Machagai: La Policía esclareció un hurto y recuperó un artefacto sustraído

En horas de la mañana, personal de la Comisaría de Machagai, dependiente de la Supervisión Zona VIII°, logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido durante la madrugada, recuperando el bien sustraído y restituyéndolo a su propietario.

El hecho fue denunciado por un abogado de 33 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su vivienda sin ejercer violencia y sustrajeron una cocina marca Volcán.

Tras iniciar las tareas investigativas, los efectivos recorrieron las inmediaciones y, gracias a un rápido accionar, lograron ubicar el artefacto, que estaba siendo ofrecido para la venta por un sujeto. Al notar la presencia policial, el individuo se dio a la fuga, abandonando el objeto.

El elemento fue secuestrado y, por disposición de la Fiscalía en turno, entregado al damnificado.

Desde la fuerza destacaron el compromiso y la eficacia del personal policial en la resolución inmediata de los hechos delictivos y en la recuperación de bienes sustraídos, reforzando la seguridad y la confianza de la comunidad.

