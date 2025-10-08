Ladrones robaron un tractor en Castelli y mantuvieron retenido al cuidador durante horas

El cuidador del camión manifestó que cuatro hombres le sacaron el celular y lo mantuvieron retenido desde las 18 horas hasta las 2 de la madrugada.

Un violento episodio se registró en la tarde de este martes en la localidad de Colonia Frías, jurisdicción de Juan José Castelli, donde un hombre fue víctima de un robo con privación ilegítima de la libertad. El hecho es investigado por la Fiscalía de Investigación Penal de Pompeya, a cargo del doctor Marcelo Oscar Sosa.

Según la denuncia de D.E, de 39 años, alrededor de las 18 del martes cuatro hombres llegaron a su domicilio a bordo de un automóvil Fiat Cronos color oscuro con acento santiagueño. Los individuos le advirtieron que «se llevarían un tractor» marca Fiat color naranja, que estaba bajo su custodia. Cuando el denunciante intentó comunicarse con el propietario del vehículo, los atacantes le arrebataron el teléfono celular y lo mantuvieron incomunicado.

Durante las horas siguientes, los sospechosos engancharon el tractor a un acoplado verde y emprendieron la fuga hacia el norte, mientras el automóvil quedó en el lugar. Recién cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles liberaron al cuidador y le devolvieron su teléfono antes de retirarse.

Tras la denuncia, efectivos policiales emprendieron un operativo de rastreo siguiendo las huellas del tractor durante más de 145 kilómetros, con apoyo de la comisaría de Taco Pozo. Finalmente, las autoridades corroboraron que el vehículo había ingresado a la localidad de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, donde fue localizado en una finca rural.

El fiscal dispuso una consigna policial en el lugar y se aguardan nuevas directivas judiciales para la recuperación del tractor y la detención de los implicados. El hecho fue comunicado al comisario inspector Villaboa, supervisor de turno, y continúa en investigación.

