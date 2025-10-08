La madre y su hija no estaban desaparecidas: escapaban de una situación de violencia

La División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (DBPDE) informó que en la noche del martes fueron localizadas en buen estado de salud a la joven de 22 años, y su hija de 2, quienes habían sido denunciadas como desaparecidas por el padre de la menor.

El operativo se llevó a cabo en el marco del Protocolo de Búsqueda de Personas, activado por la Comisaría Novena Metropolitana. Tras varias tareas de inteligencia e investigación, el personal policial logró ubicar a la joven y a su hija en el domicilio de la ex madrastra de la mujer, en el barrio Cotap de Resistencia.

Al ser entrevistada, la joven de 22 años aclaró que no estaba desaparecida, sino que había decidido retirarse de su hogar por problemas de convivencia familiar. Además, relató que su ex pareja —quien realizó la denuncia— mantiene conductas violentas y problemas de consumo, motivo por el cual decidió terminar la relación y solicitar una restricción de acercamiento, contando actualmente con botón antipánico.

La joven pidió reserva sobre su domicilio actual y manifestó que tanto ella como su hija se encuentran bien y no deseaban ser examinadas por el médico policial.

El caso fue puesto en conocimiento del magistrado actuante, quien ordenó tomar declaración testimonial a la joven, fijar su nuevo domicilio y desactivar formalmente el protocolo de búsqueda.

Comentarios