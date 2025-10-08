Espert pidió licencia hasta el final de su mandato como diputado

La solicitud deberá ser sometida a votación en el recinto y aún no se definió si será con o sin goce de sueldo. El legislador alegó «motivos personales».

Este miércoles, el diputado nacional, José Luis Espert, presentó un pedido de licencia para ausentarse del Congreso hasta el final de su mandato.

En una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el economista justificó su decisión alegando «motivos particulares», en medio de la creciente controversia por su presunta vinculación con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.

El documento, fechado el 8 de octubre, solicita licencia «por motivos personales desde el día de hoy hasta el 8 de diciembre del corriente año». La solicitud deberá ser sometida a votación en el recinto y aún no se definió si será con o sin goce de sueldo.

El fin de semana, Espert ya había renunciado a su candidatura para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, tras revelarse que habría recibido u$s200.000 de una compañía asociada a Machado.

El empresario, que enfrenta cargos en Texas por delitos financieros y tráfico de estupefacientes, reconoció públicamente haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019, asegurando además que el dinero representaba «un primer pago de un contrato más amplio» por una supuesta asesoría en Guatemala.

Su salida de la contienda electoral se sumó a la renuncia presentada el lunes a la Comisión de Presupuesto, luego de que sectores de la oposición reclamaran su apartamiento antes del inicio del debate por la ley de gastos 2026.

