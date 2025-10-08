Dictaron la prisión preventiva para el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta

Tras la imputación por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, el hombre detenido en Gobernador Mansilla se abstuvo de declarar.

El crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes y que fue encontrada muerta en un aljibe, conmociona a Entre Ríos. La investigación avanza con un hombre de 55 años detenido.

Durante la audiencia, el acusado se abstuvo a declarar, por lo que la fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la Investigación Penal Preparatoria, lo imputó por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. En este contexto, la Justicia dictó 90 días de prisión preventiva, al considerarlo el principal sospechoso por el crimen de la joven.

La imputación del hombre es solo uno de los pasos en el proceso judicial. La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta avanzó significativamente tras el hallazgo de su cuerpo este martes. Desde la Fiscalía se detalló que se están aguardando los resultados de las pericias y la autopsia para confirmar las causas de la muerte y avanzar en las imputaciones correspondientes. Según fuentes judiciales, existen múltiples elementos de prueba que podrían complicar la situación del detenido.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de cuatro días de búsqueda ininterrumpida desde que se reportó su desaparición el viernes por la noche. La joven fue encontrada dentro de un aljibe, camuflado con ramas, hojas y raíces, a unos 10 metros de profundidad, en un área rural ubicada a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla. La autopsia confirmó que murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego, según informó el portal Elonce.

La familia de la víctima denunció su desaparición, luego de que la chica saliera de su casa alrededor de las 19:45 en un Chevrolet Corsa y perdieran contacto pocas horas después. Según indicaron, la víctima habría estado comunicándose por teléfono con un hombre cuya identidad desconocían. A las 20:02, dejó de responder llamadas y su teléfono perdió la señal.

Las autoridades desplegaron varios operativos de búsqueda que incluyeron rastrillajes, entrevistas a personas que podrían haberla visto salir de su casa o en la calle, análisis de cámaras de seguridad y allanamientos. Poco después encontraron el vehículo con las llaves puestas, lo que generó varios interrogantes.

La investigación identificó como sospechoso a G. B., domiciliado a un kilómetro de la vivienda de la víctima. Según fuentes del caso, fue la última persona que mantuvo contacto con Daiana antes de su desaparición. “Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, indicaron los investigadores. El teléfono celular de la víctima aún no fue encontrado.

El hombre quedó detenido en un operativo llevado a cabo por personal policial del Departamento Tala, tras confirmar que tuvo vínculos recientes con la víctima. Los investigadores señalaron que ambos se conocían y se presume que podrían haber tenido un vínculo sentimental. Durante la pesquisa, se allanó un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de las calles Moreno y Pedro Lucero, a pocas cuadras del domicilio de Daiana. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca.

Durante el procedimiento, el detenido intentó manipular un arma de fuego y fue reducido por los agentes, motivo por el cual fue imputado por resistencia a la autoridad y portación. La jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera autorizó el allanamiento, y tras su detención, fue trasladado a sede judicial para ser indagado.

