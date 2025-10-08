Allanaron la casa de Fred Machado por la causa de presunto lavado de dinero contra Espert

El operativo fue realizado por la Policía Federal en la vivienda donde el empresario, acusado de narcotráfico, cumplía prisión domiciliaria.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este miércoles la vivienda del empresario Fred Machado en Viedma, Río Negro, en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que involucra al diputado y economista José Luis Espert.

El procedimiento se realizó pocas horas después de que Machado fuera detenido en esa misma casa, donde se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. El empresario, acusado de narcotráfico y vinculado a operaciones financieras internacionales, fue trasladado el martes al penal de Viedma, a la espera de su extradición a Estados Unidos, autorizada previamente por la Corte Suprema de Justicia.

Según informaron fuentes judiciales, el allanamiento busca recolectar nueva evidencia en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Federico Domínguez, quien impulsa la causa iniciada a partir de una denuncia presentada por el dirigente político Juan Grabois.

La investigación apunta a esclarecer el presunto ingreso irregular de fondos provenientes del narcotráfico a través de operaciones realizadas por Machado y presuntamente vinculadas con Espert. El eje central del expediente gira en torno a los 200 mil dólares que el economista reconoció haber recibido del empresario cuando era candidato bonaerense de La Libertad Avanza.

Fuentes del caso confirmaron además que un empresario del sector aeronáutico fue citado a declarar como testigo por vuelos que habrían estado relacionados tanto con Machado como con Espert.

Mientras tanto, Machado permanece detenido en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, desde donde será trasladado a un establecimiento penitenciario federal antes de concretarse su extradición.

