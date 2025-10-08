Agravaron la imputación a los tres detenidos por el asesinato en Machagai

Continúa la investigación en el marco del ataque del domingo pasado, en Machagai, que terminó con la vida de un hombre de 39 años. En ese sentido, el fiscal Penal N°1, César Collado dio detalles de las actuaciones realizadas y señaló que, tras las declaraciones indagatorias, los tres detenidos fueron imputados como presuntos coautores del crimen, cuya calificación legal fue elevada a homicidio agravado.

«Durante la jornada de ayer, los tres imputados prestaron declaración en presencia de un traductor en lengua indígena, tal como lo establece el Código Procesal Penal. Ejercieron su derecho a la defensa material y se formalizó la acusación en su contra», señaló Collado.

Según el avance de la investigación, se habría determinado la existencia de un acuerdo previo entre los imputados, quienes portaban un machete y dos cuchillos al momento de la feroz agresión. «Los tres se movilizaron juntos, armados, lo que evidencia una empresa criminal conjunta que terminó con el homicidio de la víctima», explicó el fiscal.

El informe forense indica que Ortiz presentaba varias heridas de arma blanca, incluyendo cortes en el rostro, brazos y abdomen. Asimismo, evidenció que la herida mortal fue una puñalada que perforó el hígado, a la altura del ombligo. «Ortiz no tenía ningún tipo de arma ni posibilidad de defensa», aseguró Collado.

Con estos elementos, la causa pasó de estar caratulada como homicidio simple a homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, que prevé una pena de prisión perpetua.

PRUEBAS

Los investigadores secuestraron un cuchillo tipo carnicero con mango de madera; en tanto que no hallaron el machete ni el otro cuchillo empleado en el ataque. «Los agresores huyeron del lugar tras cometer el crimen y recién fueron detenidos unas horas después, alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo, en distintos puntos de la localidad».

Testigos del hecho ubicaron a los tres en la escena del crimen, donde la víctima fue asistida por un vecino de la zona, que lo trasladó al centro de salud local y de allí fue derivado al hospital 4 de Junio, de Sáenz Peña, donde llegó sin signos vitales.

En cuanto al móvil del ataque, Collado reveló que existió una discusión previa. «Los testigos afirman que existió un altercado entre Ortiz y los dos hermanos, y posteriormente se suma el padre, quien habría sido el autor de la puñalada fatal», describió, aunque aclaró que la participación de cada uno en el homicidio aún forma parte de la investigación.

