Una mujer resultó lesionada en un choque sobre Ruta 11

La conductora de una motocicleta fue trasladada al hospital, tras colisionar con un camión en la intersección con avenida Alvear.

Este lunes por la tarde, alrededor de las 18:45, personal de la Comisaría Undécima intervino en un accidente de tránsito ocurrido en Ruta Nacional N°11 y avenida Alvear, donde se vieron involucrados un camión Scania y una motocicleta Motomel.

La conductora del rodado menor resultó con lesiones y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107, que la trasladó al hospital local para una mejor atención.

En el lugar, trabajó personal de la Dirección General de Policía Caminera para la regulación del tránsito, y se dio intervención a la División Criminalística.

