Taco Pozo: secuestraron una camioneta robada en Buenos Aires durante un operativo tripartito

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Taco Pozo, dependiente del Departamento Antinarcóticos Interior, secuestraron una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro activo por hurto agravado, durante un operativo de control vehicular realizado en el límite entre Chaco, Santiago del Estero y Salta.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes alrededor de las 18:40, en la zona rural conocida como Picada Eta y Barilari, a unos 140 kilómetros de Taco Pozo (coordenadas -24.856611, -62.738075), en el marco de la Orden de Operaciones N° 2297/25 CEAC, correspondiente al Servicio de Seguridad Preventiva Tripartito.

Durante el operativo, los agentes interceptaron una pick-up Toyota Hilux, dominio FZG350, conducida por R.A, de 46 años, jornalero y domiciliado en el paraje Altagracia, zona rural de Taco Pozo. Tras verificar la documentación en el sistema SIFCOP, constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 15 de octubre de 2024, por una causa de «hurto agravado» solicitada por la UFI N°13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (Buenos Aires).

Inmediatamente, se informó la situación al fiscal Luis César Collado, de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, quien dispuso el secuestro del rodado y la notificación de inicio de actuaciones en libertad al conductor, en el marco de una causa por «encubrimiento».

