Resistencia: Convocan a adoptar una adolescente de 17 años

Una adolescente de 17 años expresó su deseo de continuar su desarrollo en una familia que le brinde amor, asistencia, protección, contención psicoemocional, flexibilidad para adaptarse a un nuevo entorno de vida y le permita mantener el vínculo con su hermana.

Las personas interesadas en asumir este compromiso pueden inscribirse en https://forms.gle/K6Pjheax3LH9xRvh7 (expediente 6.655/21) comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870/73, internos 166 y 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 6 de Resistencia (03624-453806 de 7 a 13 en días hábiles. O bien escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia6.rcia@justiciachaco.gov.ar.

La joven cursa quinto año del colegio secundario, recibe acompañamiento escolar, apoyo psicológico, asiste a un curso de panadería y practica fútbol. Le gusta interactuar con personas adultas, es comunicativa, sociable y disfruta escuchar música. Además se desenvuelve con autonomía en las actividades cotidianas

