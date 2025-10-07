Proponen una ley para regular los eventos masivos y garantizar seguridad

Buscan un marco legal para que la diversión no termine en escándalo, apuntando especialmente a controlar la organización de espectáculos multitudinarios.

Con el objetivo de «prevenir tragedias, garantizar la seguridad y establecer responsabilidades claras», la presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Noemí Delgado, presentó un proyecto de ley que busca regular los eventos masivos o de asistencia multitudinaria en toda la provincia. La iniciativa, ingresada este martes 7 de octubre, pretende llenar un vacío normativo frente al crecimiento de espectáculos, festivales y reuniones que congregan a miles de personas sin una regulación precisa.

La propuesta define como «evento masivo» toda actividad artística, musical o festiva que reúna más de mil asistentes, ya sea gratuita o paga, y que se realice en espacios no habilitados de forma permanente para tales fines. A partir de esa base, el proyecto fija límites de capacidad —tres personas por metro cuadrado en espectáculos públicos y dos en diversiones públicas— y establece un Registro Público de Productores de Eventos Masivos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, donde deberán inscribirse todos los organizadores para poder gestionar permisos y certificaciones anuales.

Uno de los ejes centrales del texto es el permiso especial obligatorio, que cada organizador deberá tramitar antes de realizar un evento. La autorización estará condicionada al cumplimiento de estrictos requisitos: seguro de responsabilidad civil, plan de evacuación aprobado por la Subsecretaría de Protección Civil, certificado de bomberos, impacto acústico, servicio médico y sanitario, control tecnológico de accesos y presencia policial y de bomberos durante el desarrollo del espectáculo. Además, se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas dentro de los predios y solo se permitirá el expendio de bebidas sin alcohol en vasos descartables.

El proyecto también prevé un protocolo específico para los eventos de más de cinco mil asistentes, con la intervención directa del Estado provincial. En esos casos, se desplegarán inspectores, se notificará con antelación a hospitales cercanos y se instalarán puestos de información y prevención sobre consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, la ley limita la realización de diversiones públicas a un máximo de doce por predio por año, con el fin de evitar su explotación permanente bajo permisos excepcionales.

Los fundamentos de la propuesta subrayan que los eventos masivos tienen un fuerte impacto social, ambiental y económico, y que su regulación resulta indispensable para proteger tanto a los asistentes como a las comunidades locales. «Esta norma busca garantizar la seguridad, la prevención de riesgos y la responsabilidad de quienes organizan este tipo de actividades», sostiene el texto. Si prospera, la ley colocará a Chaco entre las pocas provincias con un marco jurídico integral para regular eventos multitudinarios, en un contexto donde la masividad, la improvisación y la falta de control han demostrado ser un cóctel de alto riesgo.

Fuente:diariochaco

