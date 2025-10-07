Murió Charrúa, uno de los guacamayos rojos reintroducidos en el Parque Iberá

La Fundación Rewilding presentó la denuncia judicial correspondiente y continúa trabajando para proteger a Pampa y Toba, los otros dos hermanos que sobreviven en libertad.

La Fundación Rewilding Argentina confirmó este martes la muerte de «Charrúa», uno de los tres guacamayos rojos nacidos en libertad en el Parque Iberá, tras recibir un disparo cerca de Concepción del Yaguareté Corá.

Pese a los esfuerzos del equipo veterinario, el ave falleció cuatro días después del ataque.

Charrúa formaba parte de la nueva generación de guacamayos reintroducidos en Corrientes, que marcó un hito tras 150 años de extinción en el país.

Su muerte generó profunda consternación entre las comunidades locales y los equipos de conservación que llevan más de una década trabajando para recuperar esta especie emblemática.

El guacamayo rojo, declarado Monumento Natural Provincial en 2021, cumple un papel ecológico vital como dispersor de semillas y regenerador de bosques, además de ser un ícono ecoturístico del Iberá.

La Fundación presentó la denuncia judicial correspondiente y continúa trabajando para proteger a Pampa y Toba, los otros dos hermanos que sobreviven en libertad.

Charrúa, Pampa y Toba son tres guacamayos juveniles que nacieron en libertad en los Esteros de Iberá en el año 2023, en el marco del Proyecto de Reintroducción de esta especie que Rewilding Argentina, la provincia de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales llevan adelante desde 2015.

«Lamentablemente, en esta ocasión tenemos que informar un suceso muy triste: uno de estos guacamayos fue abatido por el impacto de una gomera en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Si bien fue rápidamente atendido, a causa de la gravedad de la herida, a los pocos días, Charrúa murió», expresaron desde la Fundación Rewilding.

«Las comunidades del Iberá en su conjunto se han convertido en guardianes de la fauna que retorna y acompañan y cuidan a cada uno de los animales de las distintas especies que visitan sus localidades. Prueba de esto son los numerosos mensajes, fotos y videos que recibimos cada vez que un animal se aproxima a los pueblos. También que una familia de Concepción haya rescatado a Charrúa y dado aviso de su estado a pesar de que terminara falleciendo», detallaron.

Charrúa fue el primer guacamayo muerto a manos de personas en 10 años de proyecto . «Esperamos que este caso sirva como ejemplo del terrible e innecesario daño que podemos infligir a la fauna y de la necesidad de seguir concientizando en el camino de lograr la coexistencia con todas las formas de vida con las cuales compartimos el planeta», concluyeron.

fuente:datachaco