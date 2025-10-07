Matkovich lanzó el Operativo de Refuerzo de Seguridad en la zona limítrofe entre Chaco, Salta y Santiago del Estero

Tiene como objetivo combatir el narcotráfico, el contrabando y el abigeato, además de prevenir otras infracciones a las leyes vigentes.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto al jefe de Policía del Chaco, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, lanzaron este lunes el Operativo de Refuerzo de Seguridad en la zona limítrofe entre las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero . Estuvieron también el subjefe, Comisario General Manuel Silva, y autoridades del Ministerio de Seguridad.

Durante la largada del operativo, Matkovich reafirmó «el compromiso del Gobierno provincial de combatir con decisión todo tipo de delitos y llevar tranquilidad a la ciudadanía».

El operativo se lleva adelante con la participación de fuerzas provinciales y nacionales, entre ellas Gendarmería Nacional Argentina, y tiene como objetivo combatir el narcotráfico, el contrabando y el abigeato, además de prevenir otras infracciones a las leyes vigentes.

A través de controles vehiculares, patrullajes intensivos en rutas, avenidas y caminos rurales, y el uso de sistemas de identificación de personas, se busca reducir al mínimo los delitos y detectar posibles pedidos de captura o situaciones migratorias irregulares.

