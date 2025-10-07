La Provincia destina más de $ 5.300 millones a la compra de insumos oncológicos

Se trata una partida de medicamentos oncohematológicos para cubrir, por un plazo de tres meses, el tratamiento de pacientes pediátricos y adultos del Banco de Drogas Hemato-Oncológicas.

El Gobierno provincial invierte más de $ 5.300 millones para la compra de medicamentos oncológicos. Lo hace mediante un llamado a licitación pública, por un monto aproximado de $ 5.315.045.866,19, a través de la cual se gestiona la adquisición de insumos destinados a cubrir, por un plazo de tres, el tratamiento de pacientes pediátricos y adultos del Banco de Drogas Hemato-Oncológicas.

Así, el Ejecutivo provincial, autoriza mediante decreto, a Dirección General de Contrataciones Estratégicas y/o Interjurisdiccionales, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación para llamar a licitación pública.

LICITACIONES RECIENTES

A fines de julio, el Gobierno había destinado una partida de $ 4.147.487.333,03, también por un período de tres meses, a fin de costear el tratamiento de pacientes oncológicos de la provincia. En esa oportunidad, se efectuó la compra de 50 ampollas de dactinomicina 0,5g; 50 de epidoxorubicina 50mg; 50 de hierro sacarato 10mg; 40 de timoglobulina 25mg; 40 de vinorelbine 10mg; 100 comprimidos de dexametasona 40mg; y 250 de tioguanina 40mg.

Además, en agosto, se invirtió más de $ 3.263.523.998,80 en insumos para pacientes con diabetes grado 1 y en fórmulas de alimentación parenteral.

En esa oportunidad, se trató de la adquisición de fórmulas de alimentación parenteral, para cubrir el consumo por tres meses de hospitales de alta complejidad y los servicios que constituyen la red sanitaria de la provincia, que dependan del Ministerio de Salud, por un monto estimado de $ 1.209.884.171,80; y la compra de insumos y medicamentos para pacientes con diagnóstico de diabetes, de grado 1, cuya inversión aproximada es de $ 2.053.639.827.

