Inseguridad en Barranqueras: le pegaron un tiro para robarle el celular y se fugaron

El joven de 24 años fue asistido por una ambulancia y luego trasladado para una mejor atención. Los efectivos trabajan en la investigación para dar con los autores.

Un joven de 24 años fue herido de bala este lunes por la noche en el barrio San Carlos II de Barranqueras, durante un intento de robo. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en la intersección de las calles Fortín Los Pozos y Timbó, según informó la Comisaría Tercera.

La víctima fue identificada como J.F.L, de 24 años, domiciliado en el barrio San Cayetano. En su declaración, relató que llegaba de visita a la zona cuando dos personas en motocicleta, con cascos colocados, intentaron sustraerle el teléfono celular. Al no poder concretar el robo, uno de los agresores efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho del joven, tras lo cual ambos se dieron a la fuga.

El joven fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias (interno 6806) y trasladado para una mejor atención médica. Fuentes policiales confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial que realizó tareas de relevamiento y análisis de cámaras de seguridad, bajo las instrucciones de la ayudante fiscal Laura Esquivel, de la Fiscalía de Investigación Penal N°14. También participaron del operativo el comisario principal Juan Jerez, jefe de la dependencia, y el comisario Walter Damaso, segundo jefe de la unidad. Se solicitó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para peritajes en caso de hallarse el proyectil.

La Policía continúa con las tareas investigativas para identificar y detener a los autores del ataque.

