Ingresó a la casa de su ex y la amenazó, pero terminó preso

Un hombre de 26 años fue detenido este martes al mediodía en la zona Sur de Resistencia, luego de irrumpir sin autorización en la vivienda de su expareja y amenazarla.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando una mujer de 26 años regresó a su casa ubicada por Fortín Rivadavia al 1550 y se encontró con su ex pareja dentro del domicilio.

Inmediatamente llamó al 911, momento en el que el intruso se volvió agresivo y comenzó a amenazarla, por lo que la víctima decidió huir del lugar.

Pocos minutos después, una patrulla de la Comisaría Séptima llegó al domicilio y logró detener al agresor.

La Fiscalía de Género en turno dispuso su aprehensión en la causa caratulada como «supuesta violación de domicilio y amenazas en contexto de violencia de género».

Fuente:datachaco

