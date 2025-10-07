Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico, dijo que Espert «necesitaba ayuda»

El empresario Federico «Fred» Machado, detenido en Argentina e investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, reconoció haber ayudado económicamente al diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza, según declaró desde su prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro.

«Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba ayuda», afirmó Machado al ser consultado sobre su vínculo con el legislador liberal. El empresario enfrenta un pedido de extradición del Departamento de Justicia norteamericano, que lo acusa de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Las declaraciones de Machado surgieron días después de la renuncia de Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en la que iba a encabezar la lista de la alianza La Libertad Avanza.

El empresario dijo sobre la transferencia de US$200.000: «Hice un aporte de plata, no US$34 millones, como dice (el denunciante y candidato a diputado K) Juan Grabois. Los US$200.000, se están confundiendo, es porque le cuento a él que tenia un proyecto, que estaba muy desorganizado».

Machado relató, en declaraciones a Radio Rivadavia: «El me dijo que hacía consultorías, pregunté, me dijeron que era muy buen economista. Le dije que podíamos firmar un acuerdo, una asesoría, eran más de US$200.000, no me acuerdo la cifra final, sí que eran en cuotas, hicimos un contrato firmado».

El empresario explicó: «Él me dijo que no podía trabajar hasta que terminara la campaña, le dije que era un trabajo grande, que tenía que contratar un equipo. Yo hice una vez una asesoría con una empresa de Londres, por una reunión fueron como US$150 mil».

Machado, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria mientras avanza el proceso de extradición, fue señalado en causas vinculadas a operaciones financieras sospechosas y transporte aéreo de cargamentos ilícitos. Su caso generó repercusión internacional por los nexos con empresas radicadas en Estados Unidos y América Latina.

Comentarios