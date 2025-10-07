Estaba en una plaza de Fontana y lo atacaron a machetazos: dos sospechosos fueron detenidos

Un joven de 27 años fue atacado con un machete mientras estaba en una plazoleta del barrio Puerto Vicentini. La Policía detuvo a dos personas y secuestró el arma utilizada.

Un violento ataque con machete ocurrido en la madrugada de este martes en la localidad de Fontana terminó con un joven de 27 años gravemente herido y dos hombres detenidos. El hecho tuvo lugar en la plazoleta del barrio Puerto Vicentini, donde la víctima fue sorprendida por los agresores mientras se encontraba en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y huyeron rápidamente después de agredirlo. El joven fue trasladado al Hospital Perrando de Resistencia, donde los médicos confirmaron que presentaba una herida cortante por arma blanca con lesiones expuestas de tendones extensores en la mano derecha, lesión considerada de carácter grave.

Luego de recibir el aviso a través del Sistema de Emergencias 911, efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana iniciaron una investigación y lograron aprehender a los sospechosos cerca de las 10:30 de la mañana. Se trata de dos hombres de 33 y 25 años, quienes fueron detenidos bajo la causa de «supuestas lesiones graves con arma blanca».

Durante el operativo, la Policía secuestró un machete de 50 centímetros de hoja y una motocicleta Bajaj Rouser N200, presuntamente utilizada para escapar tras el ataque. Además, se constató que uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente por una causa anterior vinculada a «supuesta violencia de género».

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N°3, mientras la víctima continúa bajo atención médica en el Hospital Perrando.

Fuente:datachaco

Comentarios